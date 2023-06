Concerti a Salerno, Ilardi (Federalberghi): "Creiamo un’area grandi eventi a Capitolo San Matteo"

“L’enorme impatto economico generato dai concerti di Marco Mengoni e Vasco Rossi suggerisce una riflessione sulla opportunità di creare, nel comune di Salerno, una struttura dedicata ai grandi eventi, evitando così il deterioramento connesso all’uso promiscuo dello Stadio Arechi”. A dirlo è il presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi.

La proposta

L’imprenditore salernitano propone “l’utilizzo dell’area di Capitolo San Matteo, attualmente vuota, strategica dal punto di vista della viabilità e particolarmente suggestiva grazie allo sbocco al mare di cui gode. In questo modo Salerno potrebbe candidarsi per ospitare stabilmente importanti manifestazioni canore e kermesse di ogni genere, con positive ricadute economiche ed occupazionali per tutta la provincia” conclude Ilardi.