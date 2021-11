Salerno, quasi ultimata l'illuminazione al Molo Manfredi

Prosegue la riqualificazione dell'area tra il Crescent e il Molo Manfredi di Salerno. Questa sera - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono stati illuminati, oltre ai led e ai faretti della pavimentazione, per la prima volta anche alcuni lampioni. Ormai ultimata la segnaletica orizzontale per la viabilità verso il grande parcheggio interrato di Piazza della Libertà.