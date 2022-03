Salerno, si inaugura la “Residenza Isaura” per anziani autosufficienti

E’ in programma lunedì 14 marzo, alle 11, in via Francesco Manzo n. 53, l’inaugurazione del gruppo appartamento “Residenza Isaura” per anziani autosufficienti.

I partecipanti

All'incontro con la stampa parteciperanno: il sindaco Vincenzo Napoli, l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto, il consigliere comunale Tea Luigia Siano, il presidente dell’associazione Onmic Vincenzo Siano, il presidente della Cooperativa Isaura (soggetto gestore del Gruppo Appartamento per Anziani) Rossella Lubelli, il presidente di Confcooperative Salerno Salvatore Scafuri.

Le caratteristiche

Il Gruppo Appartamento “Residenza Isaura” è autorizzato al funzionamento dal Comune di Salerno - Ambito Territoriale Sociale S05 ed è una struttura di accoglienza per persone che iniziano o stanno affrontando la terza età. È una struttura residenziale situata al centro di Salerno con personale qualificato e con una mission condivisa con la Onmic di accompagnamento e assistenza a quanti vivono un disagio.

Le foto sono tratte dal profilo Facebook della "Residenza Isaura"