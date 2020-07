Incendia l'auto della ex fidanzata e del nuovo compagno: arrestato stalker di 45 anni

La polizia ha applicato nei giorni scorsi la misura degli arresti domiciliari per un uomo di Napoli, residente, di 45 anni. A coordinare l'attività la Procura di Salerno, con il lavoro sul campo degli agenti della Squadra Mobile. L'accusa è quella di stalking aggravato.

Le indagini

Le indagini, avviate nello scorso mese di giugno, erano scaturite a seguito dell’incendio divampato in un condominio del centro cittadino, in via Generale Clark che ha visto coinvolte numerose autovetture andare in fiamme, oltre a quella della vittima e del suo nuovo compagno. Il lavoro della polizia ha comprovato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza emersi, dal contenuto delle denunce delle persone offese, combinate con l’attività della polizia giudiziaria e conil riscontro delle telecamere del sistema SCNTT. Pertanto, visti i pregressi episodi di violenza, considerata la natura aggressiva dell’arrestato manifestata anche in altre circostanze, tenuto conto delle ulteriori denunce formalizzate dall’ex moglie, ed al fine di evitare ulteriori condotte pericolose e minacciose nei confronti delle persone offese, il GIP ha accolto l’istanza del PM per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.