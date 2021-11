Camion distrutto da incendio in autostrada, paura tra gli automobilisti

Camion a fuoco in autostrada. E' accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 16,38, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per l'incendio ad un autocarro carico di mobili

Il fatto

L'episodio si è registrato sull'A2 del Mediterraneo, al chilometro 8 della corsia Sud in prossimità dello svincolo di Fratte. Sul posto sono intervenute le squadre di Mercato San Severino e della sede centrale, con un autobotte, in quanto il traffico congestionato rendeva poco agevole il transito. Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, l'autocarro è stato rimosso. Il traffico veicolare è rimasto congestionato per molto tempo