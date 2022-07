Incidente in tangenziale, fuori pericolo due giovani: coppia dimessa

Sono ricoverati al “Ruggi” due dei quattro giovani irpini rimasti coinvolti nell'incidente avvenuto tra sabato e domenica notte in tangenziale a Salerno.

Lo stato

Pur a seguito dell'impatto violento, i due sono fuori pericolo. Ad avere la peggio è stata una 32enne, che ha riportato fratture lungo diverse parti del corpo. Giunta in ospedale in codice rosso, le sue condizioni erano state controllate dai medici, che dopo aver effettuato tutti gli accertamenti hanno sciolto la prognosi. Un altro dei ragazzi coinvolti nell'incidente è ricoverato nel reparto di Chirurgia d'Urgenza del Ruggi. Altri due sono stati dimessi nella serata di domenica. Sull'episodio indaga la polizia stradale di Eboli per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.