Salerno in piazza contro la guerra in Ucraina, l'intervento del sindaco

Tutti in piazza Cavour, oggi, a Salerno, per esprimere solidarietà alla comunità ucraina, in questo drammatico momento storico caratterizzato dal conflitto con la Russia. Palloncini gialli e blu e bandiere giallo-azzurre, per l'iniziativa organizzata da Olga Tarasyuk, titolare di un negozio di prodotti alimentari e presidente dall’associazione Italo-ucraina Kalyna. Istituzioni salernitane e cittadini hanno preso parte alla manifestazione condivisa da innumerevoli stranieri residenti nel nostro territorio.