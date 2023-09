In fuga con due auto rubate, dentro c'erano attrezzi da scasso: un arresto

Trovati con attrezzi da scasso in macchina, fermati dai carabinieri a Fratte dopo un inseguimento. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo radiomobile del capoluogo

Il fermo

Intorno alle 13,30, i militari hanno fermato due auto, che sono risultate poi rubate. L'inseguimento è proseguito sino in tangenziale. All'interno sono stati trovati diversi oggetti pronti per essere utilizzati per rubare e forzare serrature. Uno dei due è riuscito a fuggire mentre per l'altro si sono aperte le porte del carcere. Sono in corso indagini per individuare il secondo uomo oltre che per capire se la persona fermata sia stata autore di altri crimini. Le auto, invece, sono state restituite ai legittimi proprietari