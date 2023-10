Inseguimento nella zona orientale: uomo evade dai domiciliari e poi si schianta con l'auto

Momenti di tensione, ieri, a Salerno, dove - riporta Il Mattino - un uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai Falchi mentre era alla guida di un’automobile. Per paura di essere preso, ha iniziato a farsi inseguire lungo alcune strade della zona orientale del capoluogo. A bordo con lui, pare, vi fosse anche un’altra persona. Un nostro lettore ci segnala che sarebbero stati esplosi anche dei colpi di pistola.

La fuga

L’inseguimento, comunque, è durato pochissimi minuti, fino a quando la sua vettura (una Fiat 500) si è schiantata contro un’altra parcheggiata nei pressi di Largo Amedeo Moscati, nel Quartiere Europa. I due fuggitivi sono stati subito soccorsi e trasportati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. La loro posizione, ora, è al vaglio della Polizia di Stato, che sta indagano per capire perché l’uomo è evaso dai domiciliari e che ruolo ha, nella fuga, l’altra persona che era in macchina con lui.