Parte l'installazione delle Luci d'Artista a Salerno, ma è una fake news

Nei giorni scorsi, nel cuore della campagna elettorale per le Regionali 2020, la notizia era passata inosservata ma tanto la Regione Campania quanto il Comune di Salerno hanno finanziato l’edizione 2020-2021 di Luci d’Artista. Insomma, il Covid 19 ferma i matrimoni e le cerimonie ma non l’evento che, ormai da anni, si caratterizza per la enorme presenza di visitatori tra le strade del centro del capoluogo. Una foto di presunte prime installazioni sta facendo il giro dei social, anche se, a quanto pare, si tratta di una vera e propria fake news.

L’ironia

Sull'installazione delle luminarie, che è comunque prevista ma probabilmente partirà nelle prossime settimane, interviene il dirigente salernitano di Fratelli d’Italia Gennaro Esposito: “Il Covid 19, e questo non lo sapevamo, è molto attento alle tradizioni Natalizie. E, questo ci dicono le scelte del piccolo dittatore campano, mentre si avventa con furore all'interno delle Feste di Nozze o dei compleanni, rifiuta di colpire i visitatori delle Luci d'Artista, evento finanziato da Regione Campania e Comune di Salerno. Con De Luca non si finisce mai di imparare. Mai".

Il Piano Sicurezza del Comune