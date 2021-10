Salerno, iniziata l'installazione delle Luci d'Artista. Napoli: "Un nuovo inizio"

Questa mattina i tecnici sono stati avvistati nel quartiere di Torrione, in via Posidonia, dov’è giunto per un sopralluogo anche il sindaco del capoluogo

E' iniziato ufficialmente il montaggio della Luci d’Artista a Salerno. Questa mattina i tecnici sono stati avvistati nel quartiere di Torrione, in via Posidonia, dov’è giunto per un sopralluogo anche il primo cittadini uscente Vincenzo Napoli.

Il commento

Napoli guarda con ottimismo al futuro prossimo: “E’ sicuramente un momento beneaugurante. Stiamo per lasciarci alle spalle la pandemia, anche se dobbiamo essere attenti e vaccinarci tutti, rispettare semplici precetti per evitare i contagi. Certamente, l’installazione delle Luci assume un aspetto simbolico in quanto ci stiamo riprendendo la nostra vita, c’è speranza per il futuro. Insieme all’inaugurazione di Piazza della libertà, agli sbarchi di turistici dalle navi da crociera siamo di fronte ad un nuovo inizio dopo la pandemia. Questo è il nostro auspicio. E questa accelerazione per le Luci è una manna dal cielo per la nostra economia, i ristoratori, gli albergatori e i negozianti della nostra città”.