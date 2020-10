Sicurezza nella zona industriale di Salerno: prosegue l'installazione delle telecamere

Proseguono i lavori per l’installazione di telecamere di video sorveglianza e centraline di monitoraggio della qualità dell’aria nella zona industriale di Salerno. L’intervento, realizzato dal Consorzio Asi di Salerno, rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (Pon) “Legalità” 2014-2020.

La sicurezza

Si tratta - comunicano dal Consorzio - di un "progetto importante per sicurezza, legalità e monitoraggio ambientale che prevede l’installazione di 80 telecamere di videosorveglianza, 40 lettori per il riconoscimento delle targhe automobilistiche e 6 centraline di rilevazione ambientale per monitorare le emissioni nell’atmosfera". Un sistema sofisticato di monitoraggio che consentirà di "prevenire e reprimere sia episodi di microcriminalità che reati ambientali in una zona interessata da un più ampio progetto di riqualificazione urbana che garantirà piena vivibilità a tutta l’area".

