Sospensione idrica lungo Largo Plebiscito, l'aggiornamento

Con riferimento all’interruzione idrica comunicata nel pomeriggio odierno a causa rottura improvvisa della tubazione in Largo Plebiscito, in aggiornamento a quanto già noto, "Gruppo Sistemi Salerno" comunica che:

- l’intervento riparativo è in corso ed è tecnicamente complesso pertanto il ripristino dell’erogazione idrica è previsto nella nottata;

- a partire dalle ore 21,30 sarà attivo servizio sostitutivo a mezzo autobotte che stazionerà in Largo Ercherimperto (Trincerone);

- è stato necessario estendere il perimetro dell’interruzione idrica che, pertanto oltre alle strade già citate nel precedente comunicato interessa anche le ulteriori seguenti strade e traverse limitrofe: - Via Sant’Alferio - Via Bastioni - Largo Plebiscito - Via Vernieri