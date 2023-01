Dimentica il pentolino sul gas: donna incinta intossicata a Salerno

Momenti di paura, nella zona orientale di Salerno, per una donna incinta rimasta intossicata dal fumo all’interno della sua abitazione in via Trento. Secondo una prima ricostruzione, la 36enne avrebbe dimenticato un pentolino sul gas per molto tempo. E così il fumo ha invaso le stanze della sua casa e lei, al quinto mese di gravidanza, è rimasta intossicata.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Universo Humanitas che hanno condotto la malcapitata al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” per le cure del caso. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno già effettuato i primi rilievi.