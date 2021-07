Blitz nel centro storico: fermato gruppo di minori, uno aveva un coltello

Nella settimana appena trascorsa sono stati intensificati i controlli lungo le strade della movida da parte delle Forze dell’Ordine per diradare gli assembramenti, garantire il rispetto del distanziamento e delle direttive ministeriali e regionali. La collaborazione tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ma anche la preziosa sinergia operativa con le Polizie Locali e con i Militari dell'Esercito Italiano, ha consentito di dare piena attuazione all’ordinanza disposta dal Questore. Complessivamente sono 6589 le persone controllate, 3486 i veicoli; 887 esercizi pubblici; 30 verbali di contestazioni al Codice della Strada.

I controlli nei quartieri

Provvidenziale l’intervento della Polizia che ha scongiurato che la lite tra un gruppo di giovani, in zona Torrione, potesse degenerare in rissa. In un'altra circostanza, gli agenti di una volante, in Piazza Abate Conforti, insospettiti dal comportamento tenuto da alcuni minori, li hanno bloccati. E, nel corso dei controlli, hanno rinvenuto indosso ad uno di essi un coltello a serramanico che è stato subito sequestrato. Il minore è stato deferito all’ Autorità Giudiziaria minorile per porto abusivo di arma da taglio. Al termine degli adempimenti di rito, il minore è stato affidato all’esercente la potestà genitoriale.

La presenza sul territorio salernitano delle Forze dell'ordine ha dunque prodotto maggiore attenzione al contenimento dei rischi di contagio determinati dalle nuove varianti del coronavirus, nei confronti delle quali – si legge in una nota della Questura - “si confida nell'assunzione di atteggiamenti responsabili da parte dell'intera cittadinanza”.