Acquedotto medievale, proseguono i lavori per la messa in sicurezza

Proseguono i lavori di messa in sicurezza dell’Acquedotto Medievale, conosciuto come il “Ponte dei Diavoli”, in via Arce a Salerno. Da alcuni giorni l’impalcatura metallica e la rete a protezione da eventuali distacchi di pietre sono state installate. E’ stato istituito, inoltre, il senso unico alternato solo nel tratto sottostante l’acquedotto. (Foto di Antonio Capuano).