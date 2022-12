Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco nelle frazioni collinari

Disagi in vista per diverse famiglie residenti nelle frazioni collinari di Salerno. Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in Via Casa Gallo sarà sospesa l’erogazione idrica lunedì 12 dicembre dalle 9 alle 16.30. Le strade coinvolte sono: Via Casa Gallo, Via Casa Gallo di Brignano e Via Casa Manzo (parte alta).

L’avviso di Salerno Sistemi