Salerno, l'ex chiesa dei "Morticelli" diventa centro di animazione sociale: il cantiere

Sono in corso i lavori per il recupero funzionale per attività pubbliche e di animazione sociale dell’ex chiesa Monte dei Morti (conosciuta dai salernitani come la chiesa dei Morticelli), in Largo Plebiscito a Salerno. Il cantiere è stato progettato dall’amministrazione comunale e finanziato con fondi europei Por FesR campania 2014-2020 con il programma P.I.C.S. (Le foto sono di Antonio Capuano)

Il costo

L’importato dei lavori è di 173.379,47 euro a cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza pari a 6.702,06 euro. L’impresa appaltatrice è Impianti e Costruzioni Srl di Nusco (Avellino).