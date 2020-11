Lavori di manutenzione sul lungomare di Salerno: sopralluogo del sindaco

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli si è recato questa mattina presso il lungomare Trieste, dove sono attualmente in corso operazioni di manutenzione. Gli interventi in atto riguardano la tinteggiatura delle parti in ferro (compresi cestini gettacarte) e delle superfici in legno.

