Salerno, ultimati i marciapiedi in pietra lavica etnea tra il Crescent e il Molo Manfredi

Sono stati ultimati tutti i marciapiedi in pietra lavica etnea nell'area tra il Crescent e il Molo Manfredi di Salerno. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, è quasi tutto pronto per regolare la viabilità che permetterà l'ingresso e l’uscita dal grande parcheggio interrato, di cui non si conosce ancora la data ufficiale dell’inaugurazione.