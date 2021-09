Salerno, il Molo Manfredi cambia volto: lavori in via di ultimazione

Proseguono i lavori di riqualificazione del Molo Manfredi di Salerno. Sono state rimosse tutte le recinzioni del cantiere in quanto anche l’arredo è ormai in via di ultimazione: mancano solo i corpi luminosi che saranno installati nei prossimi giorni. La pavimentazione delMolo Manfredi richiama alla Piazza della Libertà, quindi in pietra lavica etnea e in marmo verde Guatemala. L'area è nuovamente accessibile ai salernitani, ma anche a visitatori e turisti.

Le foto sono di Antonio Capuano