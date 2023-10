Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua: proseguono i lavori a Salerno

Stanno proseguendo i lavori per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua nel territorio comunale di Salerno. Cantieri aperti in vari punti della città, tra cui il lungomare Trieste e via Vinciprova, come mostrano le foto di Antonio Capuano. Il progetto fa parte del Piano Operativo Nazionale Infrastrutture e Reti 2014-2020 e vede il coinvolgimento dell’Unione Europea e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. L’impresa appaltatrice è la Ritonnaro, mentre la progettazione del CNC Ingegneri S.r.l.