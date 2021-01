Danni maltempo a Salerno, al via i lavori nella Piazza Ovidio Serino

Sono iniziati i lavori in Piazza Ovidio Serino nel quartiere di Torrione Alto a Salerno. Nei mesi scorsi gli alberi della storica piazzetta erano tutti caduti, provocando qualche danno anche all’edicola della zona, a causa dei violenti temporali e delle raffiche di vento.

Le gru

Questa mattina, il sopralluogo dei tecnici addetti alla manutenzione e riqualificazione con la collocazione delle gru dinanzi all’area situata dinanzi alla scuola elementare “Carlo Alberto Alemagna”. La speranza, soprattutto dei residenti, è che la piazza, frequentata soprattutto da giovani e anziani, possa essere fruibile il prima possibile.

Le dichiarazioni del sindaco

"Salerno sempre più sicura - dichiara il primo cittadino, Vincenzo Napoli - Sono iniziati questa mattina, in piazzetta Serino, dove si affaccia la scuola Carlo Alberto Alemagna, i lavori di messa in sicurezza dell'area devastata da una violenta tromba d’aria. Quanto prima gli abitanti del quartiere, gli alunni della scuola e i loro familiari potranno tornare ad utilizzare questa piazza, sempre nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Siamo pronti per ripartire".

Gallery