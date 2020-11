Blitz di De Maio sull'arenile di Salerno: "I lavori proseguono nonostante la zona rossa"

L’assessore comunale all’urbanistica Mimmo De Maio ha effettuato, questa mattina, un sopralluogo sull’arenile che va dalla località Torre Angellara al Polo Nautico di Pastena, dove sono in corso i lavori di ripascimento del litorale.

L'annuncio

De Maio entra nei dettagli: “La spiaggia si allunga di 60-70 metri. Una grande opportunità di rilancio per le attività legate al turismo e alla balneazione. I lavori proseguono speditamente e dovrebbero essere conclusi entro i primi mesi di gennaio e febbraio del 2021. Nelle more - aggiunge - l’amministrazione comunale ha già avviato la procedura per un secondo ambito, ossia quello che va dal Polo Nautico alla foce del fiume Irno, che garantirà lo stesso sistema. Avviate le procedure anche per il progetto forse più strategico, quello del ripascimento da Piazza della Concordia a Piazza della Libertà". E, infine, rivolgendosi ai salernitani dice: "Prossimamente non mi sentirete parlare di virus, ma di ciò che stiamo facendo per la città".

