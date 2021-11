Lavori in via Madonna del Monte: scattano i divieti per i residenti

Disagi in vista a Salerno. Dalle 9 alle 18 di lunedì 8 novembre, per lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognaria, sarà istituito il divieto di transito ma anche il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata di tutti i veicoli nel tratto di via Madonna del Monte compresod tra il civico 14 ed il civico 18.

Il provvedimento è stato disposto con ordinanza numero 732 del 3 novembre 2021 del Comune di Salerno.