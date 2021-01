Salerno, al via i lavori di restyling in via Roberto Wenner

Sono partiti, questa mattina, i lavori lungo via Roberto Wenner che rientrano nella riqualificazione della viabilità della zona Asi. Si va dalla sistemazione dello spartitraffico alla ripavimentazione delle arterie dei due sensi di marcia.

I cantieri

Ad annunciarlo, sui social, è direttamente il sindaco Vincenzo Napoli che, in questi giorni, è particolarmente impegnati nell’inaugurare l’apertura di lavori di messa in sicurezza o restyling in diverse zone della città. “Siamo pronti a ripartire” è lo slogan che contraddistingue i suoi post su Facebook.