Salerno, parte il restyling della zona industriale: arriva De Luca

E’ tutto pronto per l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione della Zona Industriale di Salerno. Lunedì 14 settembre, alle 9, in via Firmio Leonzio (adiacente azienda Electra) verrà dato il via alla realizzazione del primo cantiere per l’installazione della rete di videosorveglianza e monitoraggio ambientale negli agglomerati industriali e di riqualificazione dell’intero assetto viario della vasta zona industriale di Salerno, con i relativi servizi.

I partecipanti

Per l'apertura del cantiere interverranno: il presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti, il presidente di Confindustria Andrea Prete, il sindaco Vincenzo Napoli e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Durante l’evento saranno illustrati nel dettaglio le aree interessate e gli interventi che verranno realizzati.