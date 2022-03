Lavoro, Piero De Luca: ”Siamo accanto ai lavoratori della Prysmian. Teniamo alta l'attenzione su questa vicenda"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Stamattina ho presenziato alla manifestazione dei lavoratori dello stabilimento Fos Prysmian, a Roma, in occasione dell'incontro istituzionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico previsto con una delegazione dei rappresentanti sindacali”.

Lo scrive in una nota l'onorevole Piero De Luca che aggiunge: “Ho espresso alle lavoratrici e ai lavoratori la nostra vicinanza e la volontà di tenere alta l’attenzione su questa vicenda che potrebbe mettere a rischio centinaia di posti di lavoro. Auspichiamo chiarezza sulle reali prospettive industriali da parte dell’azienda in uno stabilimento come quello di Battipaglia che è un’eccellenza per capacità e competenze produttive e può rappresentare una grande risorsa per lo sviluppo di un comparto industriale strategico”, conclude il Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.