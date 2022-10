Lega Navale Italiana, l'assemblea dei soci convocata al Grand Hotel a Salerno

Tre giorni di riunioni per la Lega Navale Italiana, il 27, 28 e 29 ottobre al Grand Hotel di Salerno, in Lungomare Clemente Tafuri 1, alla presenza degli incaricati delle 259 Sezioni e Delegazioni della Lega Navale Italiana, che saranno in rappresentanza di oltre 52500 soci da tutta Italia.

L'appuntamento

L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo di vertice che delibera gli indirizzi strategici, le politiche generali di pianificazione, le verifiche delle attività dell'Associazione, le eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione del Ministro della Difesa, oltre al bilancio di previsione e al rendiconto generalesulla scorta della Relazione del Direttore Generale. L'incontro ha cadenza annuale ed è organizzata quest’anno dalla Sezione della Lega Navale Italiana di Salerno. Con il motto "Da 125 anni proiettiamo il mare nel terzo millennio”, la Lega Navale rimarca l’impegno istituzionale nel diffondere nella popolazione, soprattutto quella giovanile, l’amore per il mare, sviluppando iniziative culturali, scientifiche, sociali, sportive e ambientalistiche aperte a tutti, con attenzione sempre maggiorealla sostenibilità e al superamento delle barriere, in particolareversole personecon disabilità o in condizioni di disagio sociale o economico. La cerimonia inaugurale in programma giovedì 27 ottobre dalle ore 18, sarà aperta da un intervento introduttivo del Presidente della Sezione di Salerno, Fabrizio Marotta, cui seguiranno i saluti istituzionali di autorità civili e militari.

“Siamo onorati e orgogliosi di ospitare nella nostra città i lavori dell’Assemblea Generale. La scelta di Salerno da parte della presidenza nazionale testimonia l’apprezzamento per i risultati raggiunti dalla nostra sezione nella concreta realizzazione degli scopi della Lega Navale. Auguriamo buon lavoro ai soci provenienti da tutta Italia, convinti che potranno trascorrere un piacevole soggiorno a Salerno” ha dichiarato Marotta. Nel suo intervento inaugurale, il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, Donato Marzano, traccerà un bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno nelle quattro aree di interesse dell’Associazione: protezione ambientale, cultura del mare, sport nautici e solidarietà. Al termine dei discorsi istituzionali, il velista e giornalista RAI Giulio Guazzini terrà una lectio sui temi del mare.

I lavori assembleari proseguiranno venerdì 28 ottobre con le relazioni del Presidente Nazionale e del Direttore Generale, l’approvazione del bilancio e la discussione su argomenti indicati dai rappresentanti delle strutture periferiche e si concluderanno sabato 29 con la votazione per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale.