Quarantadue anni in magistratura, l’omaggio della Camera Penale a Leonida Primicerio

Un targa in rappresentanza della sua grande carriera, quella del Procuratore Leonida Primicerio. Due giorni fa, nell’aula della Corte di Assise d’Appello di Salerno, si è tenuta una breve, ma intensa cerimonia in omaggio del Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno, Leonida Primicerio.

L'omaggio

La Camera Penale di Salerno, rappresentata dagli avvocati Luigi Gargiulo e Giovanni Falci, ha voluto consegnare a Primicerio una targa di attestazione di stima in occasione del suo prossimo pensionamento. La consegna della targa è stata fatta dall’avvocato Giovanni Falci che ha iniziato la sua attività forense contestualmente al dottor Primicerio e anche, come da lui ricordato, al Presidente della Corte Massimo Palumbo e al Giudice a latere, dottoressa Anita Mele. Sono 42 gli anni in magistratura del Procuratore generale. La cerimonia ha avuto luogo in un'aula di udienza mentre si svolgeva un processo di Corte di assise d'appello, aule in cui il dottor Primicerio ha continuato a svolgere il suo ruolo di magistrato «sul campo». Sulla targa incise queste parole: «a Leonida Primicerio, magistrato preparato e corretto, uomo semplice, sensibile e onesto, una persona perbene».