Incidente mortale a Salerno: liberato il 20enne che ha investito Luigi D'Urso

E’ tornato in libertà il ragazzo di 20 anni che ha travolto con la sua auto (Ford Fiesta) Luigi D’Urso, il 28enne che, nella notte tra venerdì e sabato, ha perso la vita dopo essere caduto dalla sua moto a seguito del violento impatto con la vettura. D’Urso era molto conosciuto in città per essere uno dei titolari del ristorante “Nonna Maria” di via Roma. Nelle ultime ore, il giudice che si sta occupando delle indagini ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per l’automobilista poiché la dinamica dell’incidente non è stata ancora accertata.

Il dramma

Il sinistro si è verificato sul Corso Garibaldi, all’altezza dell’ex Tribunale. Il 28enne è stato sbalzato dalla sella del suo mezzo a due ruote, facendo un volo di diversi metri, per poi schiantarsi sull'asfalto: è morto sul colpo, nonostante indossasse il casco. Domani sarà conferito l’incarico al medico legale per l’autopsia.