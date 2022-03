Salerno, Loffredo: "Coinvolgere le associazioni per far rifiorire il lungomare"

Coinvolgere le associazioni per far rifiorire il lungomare. E' questa la proposta del presidente del consiglio comunale Dario Loffredo per valorizzare una risorsa preziosa capace di diventare, ancora di più, un attrattore turistico. “Il lungomare è uno dei luoghi più belli, frequentati ed amati della nostra città, oltre a costituire uno dei principali biglietti da visita per chi arriva da fuori Salerno – spiega Loffredo – Credo che con un piccolo sforzo ed il coinvolgimento delle associazioni, oltre che dei cittadini, potrebbe diventare ancora più accogliente".

L'appello

Loffredo entra nel merito: "Penso, ad esempio, al prezioso supporto che Coldiretti ed altre associazioni potrebbero offrire, contribuendo a far fiorire la passeggiata con piantumazioni sempre nuove. Non meno utile potrebbe rivelarsi una campagna di sensibilizzazione affinché i cittadini adottino alcune aiuole per tenerle pulite e in ordine, così come è già avvenuto in altri angoli della città. In questo modo, sono certo che tanti segni del degrado e dell'inciviltà, dalle microdiscariche agli atti vandalici, possano essere progressivamente cancellati. Naturalmente anche l'amministrazione dovrà fare la propria parte, intensificando i controlli e le manutenzioni. Lavorando insieme, con l'obiettivo di migliorare tassello dopo tassello la nostra Salerno, i risultati non tarderanno ad arrivare” conclude Loffredo.