Luci d'Artista, traffico intenso e pienone in città per tanti visitatori

Giorni di festa per i salernitani. Anche questa sera, come dimostrano gli scatti di Antonio Capuano, in centinaia sono accorsi nella città di Salerno per ammirare le Luci d'Artista. Pienone in villa comunale, così come lungo la Molina di Vietri, paralizzata dal traffico e dalle tante macchine in direzione del capoluogo. Le luminarie in città saranno visibili fino al 21 gennaio 2024.

Qui sotto la gallery

Pienone, come si può vedere da questo ulteriore scatto, anche a piazza Portanova.