Feste finite, smontato l'albero di Natale in piazza Portanova

Smontato l'albero di Natale in piazza Portanova a Salerno. E’ stata una delle principali attrazioni dell’ultima edizione della Luci d’Artista, che terminerà alla fine del mese. Le oprazioni di smontaggio degli altri corpi luminosi inizierà nei prossimi giorni. Ancora, nonostante la fine delle festività, tanti visitatori continuano ad arrivare in città per ammirare le luci.