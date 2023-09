Viterbo, è di Salerno il nuovo responsabile del nucleo di polizia economica

Cambio al nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Viterbo. Dopo 4 anni il tenente colonnello Filomena Pisaniello lascia il comando per essere trasferita a un altro prestigioso incarico: sarà comandante del gruppo della guardia di finanza di Rimini. Al suo posto arriva il maggiore Luigi Falce, proveniente dalla compagnia di Avezzano.

Il profilo

Il nuovo comandante del nucleo di polizia economico finanziaria di Viterbo ha 53 anni, e' originario di Salerno, è laureato in Economia e vanta una vasta esperienza professionale maturata prevalentemente in incarichi operativi di rilevante spessore. Il maggiore Falce e' sposato e ha 2 figli. Dopo aver espresso parole di ringraziamento al tenente colonnello Pisaniello per la proficua attivita' operativa svolta nel territorio viterbese, il comandante provinciale ha rivolto al maggiore Luigi Falce un caloroso benvenuto e un sincero augurio di buon lavoro.