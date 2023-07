Violenza tra due stranieri sul lungomare di Salerno, interviene la polizia

Un nuovo episodio di violenza si è consumato oggi pomeriggio, sul lungomare di Salerno, tra due persone di nazionalità straniera. E' l'ennesimo episodio registrato negli ultimi mesi, nella stessa zona.

L'episodio

Diversi cittadini hanno lanciato un allarme alle forze dell'ordine. Sul posto è giunta la polizia che hanno faticato non poco a identificare i due. Uno dei due, senza documenti, ha opposto resistenza nel salire nella volante. Momenti di concitazione si sono registrati anche per l'intervento di altre persone, fino al ripristino della calma. L'episodio lascia l'amaro in bocca, dato che non si è nuovi a violenze del genere. I due stranieri sono stati identificati e non si escludono, nelle prossime ore, provvedimenti dell'autorità giudiziaria.