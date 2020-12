Vento e tempesta, caos sul lungomare di Salerno: i carabinieri soccorrono un clochard

Raffiche di vento, mareggiata, pioggia battente: la tempesta non ha risparmiato il lungomare di Salerno. I tecnici dell'ufficio comunale Verde Pubblico, i vigili del fuoco ed i carabinieri hanno trascorso una notte con il lampeggiante acceso e sono intervenuti a più riprese per mettere in sicurezza alberi, strutture pericolanti.

Senzatetto

E' stato fornito soccorso anche ad un clochard, in via lungomare Marconi. L'uomo, infreddolito e impaurito, aveva provato a riperarsi sotto la pensilina della fermata autobus, nelle ore di tempesta e burrasca. Detriti e fogliame hanno invaso la sede stradale. Le palme del lungomare sono state scosse violentemente dalle raffiche di vento ed i soccorsi sono serviti a verificarne la stabilità. Numerosi interventi anche nei pressi di stabilimenti balneari per controllare lo stato dei luoghi e proteggere tegole, tettoie e recinzioni, particolarmente sollecitate.