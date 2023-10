Auto rubata ad un salernitano a Roma e ritrovata con la geolocalizzazione

Macchina rubata nel salernitano e trovata a Roma, nella capitale. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Orte, allertati dalla Centrale Operativa in quanto un uomo, residente in provincia di Salerno, aveva subito il furto della sua auto mentre soggiornava a Roma. Tra gli effetti rubati all'interno della macchina c'era un dispositivo che restituiva la geolocalizzazione in un punto preciso di Orte. Arrivati sul posto, i militari hanno individuato l'auto rubata e molta altra refurtiva all'interno.

L'indagine

Identificato l'autore del furto, un algerino di 39 anni, i militari hanno effettuato diverse perquisizioni e recuperato anche altra refurtiva, oggetto di precedenti denunce. Al denunciante sono stati restituiti, oltre all'autovettura rintracciata tramite dispositivo satellitare, una cassettiera, due paia di scarpe di un noto brand, una lampada, vari generi alimentari, una friggitrice ad aria, piumoni e due valigie contenenti capi di abbigliamento, il tutto rinvenuto nell'abitazione dell'algerino. Restano da accertare i legittimi proprietari di vari altri oggetti, tra cui un'aspirapolvere, cuffie, tablet, una PS4, una telecamera tipo Go Pro, per cui le attività investigative proseguono al fine di risalire agli eventi nel corso dei quali detta merce era stata trafugata. L'uomo, domiciliato ad Orte, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per ricettazione.