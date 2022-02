“Contro ogni guerra…per la pace in Ucraina”, manifestazione dei sindacati in Piazza Portanova

“Contro ogni guerra…per la pace in Ucraina”: è stato questo il titolo del sit in di protesta organizzato dal mondo del lavoro salernitano andato in scena, oggi pomeriggio, in Piazza Portanova a Salerno. A promuovere l’iniziativa contro la guerra della Russia all’Ucraina, la Cgil, la Cisl e la Uil. Presenti decine e decine di persone provenienti anche da fuori Salerno.

I partecipanti

Oltre ai rappresentanti delle tre sigle sindacali, che hanno preso la parola condannando le scelte di Putin ed esprimendo solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, è intervenuto – come aveva già fatto in mattinata sull’argomento – anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e diverse personalità dell’associazionismo salernitano.