Salerno, scambia materiale porno su internet: sconto in Appello

Sconto di pena in Appello per un 48enne salernitano, che nel dicembre del 2019 fu accusato di aver scambiato su internet materiale pornografico, nascondendosi dietro un nickname di fantasia, riferendo di essere un fotografo italiano

La sentenza

L'imputato ha avuto una pena rideterminata in 5 anni e 3 mesi di reclusione. In primo grado aveva avuto 6 anni e 9 mesi per detenzione e diffusione di materiale a sfondo sessuale, attraverso l'uso dei social.