Alloggi in cambio di soldi e mazzette, chiusa l'inchiesta per corruzione

Mazzette per entrare nelle case popolari, si chiude l'inchiesta della procura di Salerno, che vede indagate 30 persone per accuse che vanno dall'associazione a delinquere fino alla corruzione, abuso d'ufficio, accesso abusivo a sistema informatico, invasione di edifici e falso in atto pubblico e commesso da pubblico ufficiale. Tra i coinvolti un ex dipendente Iacp Salerno e il responsabile, fino a dicembre 2021, dell'Unità operativa complessa inquilinato dell'Acer.

Le accuse

Il gruppo avrebbe assegnato illecitamente case popolari sparse in tutta la provincia, dietro somme in contanti tra i 2 e i 4 mila euro. Si trattava di alloggi di edilizia popolare a famiglie prive dei requisiti. Le indagini, avviate a giugno 2021, consentirono di ipotizzare i ruoli ricoperti dagli indagati nella vicenda: da chi intratteneva i rapporti con i beneficiari a chi li indirizzava poi al funzionario Acer, con gli accordi chiusi sulla base dei soldi consegnati. Le pratiche venivano poi manomesse attraverso il sistema informatico di gestione delle case. Si poteva ridurre la morosità di un apparamento, regolarizzare le posizioni dei singoli indagati, falsificare documentazione che bloccava il rilascio degli immobili, fino a svolgere persino dei lavori all'interno, senza alcuna autorizzazione. L'inchiesta registrò passi in avanti a novembre 2021, con l'arresto del funzionario Acer mentre intascava una somma in contanti da una coppia, nella Valle dell'Irno. Gli immobili che furono poi sequestrati dai carabinieri, con contestuale sgombero entro 60 giorni degli inquilini, si trovavano a Salerno, Vallo, Roccadaspide, Eboli, Campagna, Cava, Minori, Nocera, Castel San Giorgio, Mercato San Severino e Fisciano.