Mc Donald's a Salerno con i condizionatori rotti: i dipendenti vanno via

I dipendenti di McDonald's a Salerno chiudono il negozio e vanno via a causa dei condizionatori rotti. «Continuano ad essere preoccupanti le condizioni di lavoro nei siti McDonald's e dei suoi licenziatari nel sud Italia per via delle condizioni di lavoro a temperature molto alte. Filcams Cgil - afferma la segretaria nazionale Sonia Paoloni - denuncia con forza le responsabilità dell'azienda McDonald's e dei suoi licenziatari nei confronti delle condizioni di lavoro a cui sono sottoposti le lavoratrici e i lavoratori all'interno dei propri siti vendita; in questi giorni la situazione sta diventando insostenibile per le condizioni di lavoro condizionate dalle alte temperature che si registrano non solo all'interno delle cucine ma anche in sala, a scapito dei clienti».

Il caso

«Emblematico - prosegue Paoloni - come in un ristorante Mc Donald's a Salerno dipendenti e clienti abbiano deciso di lasciare i locali, insieme, in segno di protesta. Una situazione insostenibile, che ha visto anche un caso di malore a carico di una lavoratrice in un punto vendita di Salerno, successivamente chiuso proprio per l'impossibilità di ripristinare i condizionatori d'aria, fuori uso da qualche tempo. Nonostante le segnalazioni fatte da Filcams alla proprietà - dice ancora la segretaria - i responsabili dei punti vendita negano ancora l'evidenza. La responsabilità di questa situazione e del tempestivo ripristino delle condizioni ideali di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro sono tutti in carico all'azienda che deve intervenire prontamente».