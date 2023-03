Estorsioni al mercato ittico di Salerno, in silenzio gli indagati

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i cinque arrestati nell’inchiesta sulle estorsione al mercato ittico di Salerno. L'inchiesta coinvolte due fratelli di Poggiomarino ed un uomo di Montecorvino Pugliano. Per i tre l'accusa di aver fatto visita a due grossisti per ottenere soldi. Gli episodi, non andati a buon fine, risalgono al 2021.

L'indagine

Tra gli indagati c'è poi un 35enne di San Marzano sul Sarno, indagato insieme ai tre per la rapina di 40mila euro e un orologio Rolex ai danni di un imprenditore ittico nel gennaio di due anni fa. Anche lui ha scelto il silenzio. Lo stesso per il quarto indagato, 67enne zio della terza persona, indagato solo per un episodio legato agli stupefacenti e finito nell’ambito della stessa indagine della Squadra mobile: ha fornito dichiarazioni spontanee al giudice. Per le difese probabile ricorso al tribunale della libertà. Dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza comunale a Salerno, si notano gli indagati mentre si incontrano il 13 aprile nei pressi di un noto bar di via Roma. Nel pomeriggio di quella data fu messo a segno un agguato ai due fratelli indagati, a San Marzano sul Sarno, anch'esso fallito.