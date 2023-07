In arrivo 80 migranti a Salerno, pronta la macchina dell'accoglienza

E' previsto per domani mattina l'arrivo a Salerno di circa 80 migranti. L'orario previsto è per le 10 del mattino. Come avvenuto già per i casi precedenti, è già in moto la macchina dell'accoglienza, insieme alle forze dell'ordine, per garantire il rispetto dei protocolli. Nello specifico, reperire posti per eventuali minori e organizzare gli spazi per il resto delle persone che arriveranno al porto.

I dettagli

La nave Open Arms, con a bordo 73 migranti, non attraccherà infatti al porto di Napoli. Lo comunica la Prefettura di Napoli, spiegando che la decisione è stata assunta dalle autorità preposte "a causa delle condizioni meteorologiche avverse e al fine di evitare, durante la navigazione, di entrare in una perturbazione insistente nell'area". La nave sarebbe inizialmente dovuta arrivare domani mattina alle ore 8 al porto di Napoli; l'arrivo era stato in un primo momento posticipato al pomeriggio di domani, infine la decisione di puntare al porto di Salerno.