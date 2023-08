"Dammi i soldi", minaccia il figlio con un pugnale: un arresto a Salerno

Un uomo, F.M le sue iniziali, è stato arrestato per tentata estorsione e porto ingiustificato in luogo pubblico di strumento atto ad offendere. In particolare, l’uomo è accusato di aver minacciato con un pugnale il figlio, all’interno del negozio di quest’ultimo, pretendendo del denaro.

Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Salerno che hanno evitato il peggio ed ammanettato il padre del titolare dell’attività commerciale.