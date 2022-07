Salerno Mobilità ricorre ai lavoratori in somministrazione, il plauso e l'auspicio della Nidil Cgil

Al via, l'attività dei lavoratori in somministrazione presso la Salerno Mobilità. L’approssimarsi della stagione estiva e l’allentamento delle restrizioni COVID 19 hanno portato ad un incremento della mobilità cittadina ed un maggiore afflusso di visitatori e turisti nel nostro territorio. "E’ evidente che tale favorevole condizione impatti positivamente anche sull’attività legata alla gestione delle aree di sosta e di parcheggio cittadine. Sono anni che la Società Salerno Mobilità, nei momenti di incremento dell’attività lavorativa, si avvale del prezioso contributo dei lavoratori in somministrazione. - osserva la segretaria Nidil Cgil Salerno, Anna Carla Faggiano - Si tratta di giovani formati nel corso degli anni (ricordiamo che hanno conseguito l’abilitazione ad ausiliari al traffico e ad ascensorista) che con grande professionalità ed impegno hanno messo a disposizione le proprie energie lavorative, apportando un valido contributo alla gestione ed alla riuscita anche della kermesse Luci d’Artista e supportando l’organico in forza all’Azienda. In questa fase è ancora più prezioso e significativo il loro apporto. Ed è un risultato assolutamente non scontato".

L'auspicio della Nidil Cgil Salerno