Assalto fallito alla banca Monte Paschi, l'ipotesi: la banda arrivata dalle fogne

Potrebbe essere passata dalle fogne, fino al caveau della filiale Mps in Corso Vittorio Emanuele - come ipotizza La Città - la banda di ladri messa in fuga dai carabinieri, giorni fa, quando il colpo alla banca è fallito. I ladri erano stati scoperti di mattina, grazie alle telecamere interne e all'intervento repentino delle forze dell'ordine

L'indagine

Le forze dell'ordine lavorano da giorni per assicurare i componenti della banda alla giustizia. L'ipotesi è che il gruppo si fosse mosso giorni prima, entrando dal sistema fognario all'altezza del lungomare Trieste. Altri complici, invece, avrebbero utilizzato una serie di jammer - i dispositivi che servono ad interferire con le intercettazioni di polizia e carabinieri - per facilitare il passaggio degli esecutori. Annullando, di conseguenza, qualsiasi tentativo di chiamata ai numeri di emergenza. Poi il foro praticato nella parete, che conduceva al caveau. L'allarme sensoriale scattato, poi, ha fatto il resto, con la vigilanza che ha visto movimenti sospetti attivando il fumo che serve a mettere in fuga ladri e rapinatori. L'armamentario lasciato nelle fogne, forse per la repentinità dell'intervento dei carabinieri, sarà oggetto di approfondimenti.