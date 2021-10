Salerno piange Anna Masullo, una vita dedicata al fratello Vincenzo

In tanti li avranno incontrati insieme per via dei Principati o sul Corso: lui sulla carrozzina e lei dietro a spingerla. La notizia della sua scomparsa ha fatto in poche ore il giro della città

Dolore, oggi, a Salerno, per la scomparsa di Anna Masullo, conosciuta da molti salernitani come la sorella di Vincenzo, il sociologo tetraplegico a cui ha dedicato completamente la sua vita. Vincenzo è scomparso due anni fa, lei oggi lo ha raggiunto in paradiso.

La storia

In tanti li avranno incontrati insieme per via dei Principati o sul Corso: lui sulla carrozzina e lei dietro a spingerla. Anna Masullo non si faceva mai aiutare da nessuno, nonostante le difficoltà soprattutto fisiche. Voleva occuparsi solo lei di Vincenzo. E per quel fratello che tanto adorava, ha rinunciato a farsi una famiglia tutta sua. E’ stato lui, fino alla fine, la sua famiglia.