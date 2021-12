Salerno piange Anna Piscitelli, vedova dell'ex sindaco Vincenzo Giordano

Dolore a Salerno per la scomparsa di Anna Piscitelli, 79 anni, dipendente in pensione della Provincia di Salerno. Donna riservata e discreta, moglie, mamma e nonna affettuosa. Sensibile ed attenta alle difficoltà dei meno fortunati. Ha vissuto con grande passione e presenza l'esperienza del marito, Vincenzo Giordano, ex sindaco socialista di Salerno dal 1987 al 1993.

La vicinanza nel periodo più buio

Con grande dignità e compostezza ha affrontato l'ingiusta detenzione del marito: senza trionfalismi e sempre in silenzio ha gioito per tutte le assoluzioni. Anche se, più volte sollecitata, non ha mai rilasciato dichiarazioni rancorose, mostrando di essere una donna superiore rispetto a quanto avvenuto ai danni del marito nel periodo di Tangentopoli.

Le esequie

I funerali di Anna Piscitelli saranno celebrati domani pomeriggio, alle ore 16:30, presso la chiesa di Gesù Redentore.