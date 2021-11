Salerno piange Asia Bassi, volata in cielo a soli 23 anni: domani i funerali

Ancora un lutto nella città di Salerno, che oggi piange Asia Bassi, una ragazza di soli 23 anni strappata troppo presto all’amore della sua famiglia e del suo fidanzato Roberto e all’affetto degli amici.

Il dramma

La giovane, che ha frequentato in passato il Conservatorio Giuseppe Martucci, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in quanti l’hanno conosciuta. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati, in queste ore, su Facebook da familiari e amici. I funerali di Asia saranno celebrati domani, giovedì 11 novembre, alle ore 16 nella Chiesa della Madonna di Lourdes (Matierno) nel rispetto della normativa vigente anti Covid 19.